Piscina spiraglio per la riapertura | Dialogo avviato con Acqua Time

Ilrestodelcarlino.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di lunedì il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni ha incontrato una rappresentanza dei genitori dei giovani atleti agonisti di nuoto e nuoto sincronizzato. È stata l’occasione per un aggiornamento sullo stato attuale del percorso verso la riapertura della piscina. "Dal momento della chiusura abbiamo lavorato incessantemente cercando di perseguire due finalità distinte – ha spiegato il primo cittadino –. La prima era la tutela e la salvaguardia di tutti i nostri atleti agonisti, mettendoci a disposizione per trovare insieme dello spazio acqua, delle corsie: una struttura che ne potesse accogliere quanti più possibile, per minimizzare i disagi e per garantire loro soprattutto la continuità di allenamento e la possibilità di gareggiare anche in questa annata sportiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

