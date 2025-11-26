Pisa violenza sessuale su una bimba di 6 anni | arrestato 23enne straniero
Negli scorsi giorni la Squadra Mobile della Questura di Pisa ha eseguito una custodia cautelare in carcere per il reato di violenza sessuale su minore, adottata dal gip su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa. L'arrestato è un ventitreenne, di origini straniere, che risiede in provincia di Pisa. Le indagini sono nate alcune settimane fa, quando una bambina di sei anni, che frequentava la casa dell'indagato perché amica dei figli di quest'ultimo, aveva confidato alla madre, in maniera confusa e non consapevole, che il papà dei suoi amici aveva avuto dei comportamenti strani con lei. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
