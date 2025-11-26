Pisa violenza sessuale su una bambina di 6 anni | arrestato un 23enne

Tgcom24.mediaset.it

La Squadra Mobile ha richiesto e ottenuto dal gip la custodia cautelare in carcere dopo gli accertamenti clinici e genetici avviati in seguito al racconto della piccola alla madre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

pisa violenza sessuale su una bambina di 6 anni arrestato un 23enne

Pisa, violenza sessuale su una bambina di 6 anni: arrestato un 23enne

