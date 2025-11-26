Pisa violenza sessuale su bimba di 6 anni | arrestato straniero

Un giovane di 23 anni, di origini straniere e residente in provincia di Pisa, è indagato per il reato di violenza sessuale su una minore. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Pisa, violenza sessuale su bimba di 6 anni: arrestato straniero

La Polizia ha arrestato un giovane straniero di 23 anni, residente nella provincia di Pisa, con l'accusa di violenza sessuale su una bambina di 6 anni. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribu - facebook.com Vai su Facebook

"Quell'uomo ha comportamenti strani": bimba di 6 anni si confida con la madre, arrestato il padre dei suoi amichetti - In carcere un 23enne: il suo Dna è stato trovato sui vestiti della piccola ... Scrive today.it

Orrore a Pisa, 23enne di origini straniere arrestato per abusi su una bimba di 6 anni - La bimba frequentava la casa dell'indagato perché amica dei figlioletti di quest'ultimo. Secondo msn.com

Pisa, 23enne arrestato per violenza sessuale su una bambina di sei anni - Gli accertamenti clinici e i prelievi effettuati al Meyer avrebbero permesso di raccogliere elementi scientifici utili a ... Si legge su rainews.it