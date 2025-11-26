Pisa scende in piazza Oltre mille sui Lungarni | Una questione politica

Lanazione.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Circa un migliaio di persone ieri hanno sfilato in due cortei diversi per le vie del centro storico in occasione la giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne che ricorre ogni 25 novembre. I due cortei, uno organizzato dal movimento transfemminista Non una di meno e partito da piazza della Stazione, mentre l’altro organizzato dalla Casa della donna è partito da piazza XX Settembre per poi unirsi e attraversare il ponte di mezzo in direzione piazza Cavalieri. dove è stato dato vita ad una grande "agorà contro la violenza patriarcale" nella quale le attiviste hanno preso parola per "provare ad immaginare nuove strade di cambiamento". 🔗 Leggi su Lanazione.it

