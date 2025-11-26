Pisa-Inter la designazione arbitrale | Guida direttore di gara Paterna al VAR
La stagione continua a ritmi piuttosto serrati e l’Inter dovrà affrontare prima l’Atletico Madrid per poi concentrarsi sul Pisa nella 13ª giornata di Serie A. La sfida si terrà alle ore 15:00 di sabato 29 novembre alla Cetilar Arena. Per i nerazzurri sarà una sfida importante anche per la classifica del campionato italiano che attualmente li vede al quarto posto in classifica a quota 24 punti, a tre lunghezze di distanza dalla Roma capolista, che invece dovrà affrontare il big match contro il Napoli. L’AIA ha diffuso il comunicato con le assegnazioni arbitrali per questa giornata: ad arbitrare Pisa-Inter sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, mentre al VAR ci sarà Daniele Paterna, con La Penna in qualità di AVAR. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
