Pisa auto si ribalta e finisce nel canale | donna morta davanti agli occhi del marito
Incidente mortale a San Giorgio di Cascina: l’auto di una coppia finisce nel fosso e muore la 79enne Maria Albanese. Grave il marito. Indagini sulle cause e polemiche sulla sicurezza della strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Pisa, muore nell'auto nel fosso: la vittima, per anni, è stata titolare di un negozio di abbigliamento - facebook.com Vai su Facebook
Pisa, auto si ribalta e finisce nel canale: donna morta davanti agli occhi del marito - Incidente mortale a San Giorgio di Cascina: l’auto di una coppia finisce nel fosso e muore la 79enne Maria Albanese ... Come scrive fanpage.it
Auto si ribalta in un fosso: una donna annega, salvo il marito - I passanti sono riusciti a estrarre l’uomo, mentre la vittima è rimasta bloccata nell’abitacolo ... Da lanazione.it
Tragedia nel canale. L’auto affonda, Maria resta incastrata e muore. Il marito salvato da un passante - Viaggiava in auto insieme al marito, poi la macchina è caduta nel Fosso Vecchio. Secondo msn.com