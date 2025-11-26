Pisa | abusi sessuali su bambina di 6 anni arrestato 23enne
L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa su richiesta della Procura, dopo un'indagine rapida e complessa che ha portato a raccogliere gravi indizi di colpevolezza L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
