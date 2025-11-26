Pirro in pista fra MotoGP Civ e Academy Ducati | Marquez campione un orgoglio Stoner un talento e che ricordi con il Sic

Gazzetta.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All'Eicma di Milano il pilota italiano, tester della casa di Borgo Panigale, analizza il 2025: "Marc tornato ai suoi livelli grazie a Ducati. Ho fiducia in Bagnaia”. Poi ricorda: "Stoner incredibile: una volta insegnò a fare una curva a Lorenzo e Dovizioso!". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

