Pirro in pista fra MotoGP Civ e Academy Ducati | Marquez campione un orgoglio Stoner un talento e che ricordi con il Sic
All'Eicma di Milano il pilota italiano, tester della casa di Borgo Panigale, analizza il 2025: "Marc tornato ai suoi livelli grazie a Ducati. Ho fiducia in Bagnaia”. Poi ricorda: "Stoner incredibile: una volta insegnò a fare una curva a Lorenzo e Dovizioso!". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
A Vallelunga con la Panigale V2 S MY2025 equipaggiata Termignoni: +5.5cv, +4,5 Nm di coppia, -4,5Kg. E due ruote in meno anche per Emanuele Pirro, in pista assieme a noi! gpone.com/it/2025/11/03/… #ducati #PanigaleV2S #termignoni #emanuelepirro Vai su X
Autosprint numero 46- 1984 E terzo pilota Ferrari sia: AS lancia una inchiesta conoscitiva di 17 profili ritenuti adatti a ricoprire il posto di sviluppatore in pista del nuovo V4 turbo che Maranello si appresterebbe a portare in pista. I nomi sono davvero vari e prov - facebook.com Vai su Facebook
MotoGp, Pirro al posto di Di Giannantonio con VR46 al Gp Barcellona - Il collaudatore della casa di Borgo Panigale gareggerà l'ultimo GP della stagione, che si volgerà questo fine ... Da sport.sky.it
CIV al Mugello: tutti gli orari del weekend su Sky Sport - Per gli iberici il portacolori è Marcos Ruda, che ha fin qui realizzato una stagione "alla Pirro". sport.sky.it scrive