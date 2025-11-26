Pippo Delbono e il doc ’Bobò’ | l’arte che fa bellezza della vita
Per chi lo ama, è un appuntamento imperdibile e, per chi non lo conosce, un’occasione per stupirsi e, sì, per commuoversi. Oggi alle 20,15 al Modernissimo infatti l’attore Pippo Delbono con Elena Di Gioia presenta in anteprima il suo documentario ’Bobò’. Storia vera di un incontro straordinario che si trasforma in magia. Bobò (Vincenzo Cannavacciuolo, scomparso nel 2019) era un piccolo uomo sordomuto e microcefalo, vissuto per 40 anni nel manicomio di Aversa. È lì che Pippo Delbono lo conosce e ne fa uno degli attori stabili della sua compagnia. Della sua vita, in realtà. Nel doc, attraverso materiali d’archivio raccolti lungo vent’anni, con riprese originali e spettacoli, si ricostruisce la pronfonda amicizia e il legame tra Delbono e Bobò, che fu adorato da Pina Baush, la regina delle danzatrici, che volle affidare proprio a lui il ’passaporto’ della danza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? Proiezione speciale di "Bobò - La voce del silenzio" con in collegamento il regista Pippo Delbono dal Cinema Anteo di Milano. Venerdì 28 Novembre, ore 21:15 Cinema Zenith Il Cinema Zenith è lieto di invitarvi venerdì 28 Novembre per la proiezion - facebook.com Vai su Facebook
Oggi alle 19:30, al Théâtre des Régions della Cité de la Culture de Tunis, “AMORE” di Pippo Delbono, nell’ambito delle Journées Théâtrales de Carthage. @ItalyinTunisia @larosa_filippo @ItalyMFA Vai su X
Pippo Delbono e il doc ’Bobò’: l’arte che fa bellezza della vita - Per chi lo ama, è un appuntamento imperdibile e, per chi non lo conosce, un’occasione per stupirsi e, sì, per commuoversi. Scrive ilrestodelcarlino.it
Palermo, commuove la Passione migrante di Pippo Delbono - Seduto al centro, Gesù Cristo indossa un impeccabile smoking bianco col papillon, da un lato l’Evangelista porta uno smoking nero, dall’altro siedono due ... Lo riporta avvenire.it
“Amore Carne”, di Pippo Delbono - Una giornata con Pippo Delbono, eclettico regista teatrale e cinematografico, che alla Spezia ha presentato tre diversi lavori: al Teatro Civico, lo spettacolo “Dopo la battaglia”; nel ... Scrive ilsecoloxix.it