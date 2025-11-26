Pippo Delbono e il doc ’Bobò’ | l’arte che fa bellezza della vita

Per chi lo ama, è un appuntamento imperdibile e, per chi non lo conosce, un’occasione per stupirsi e, sì, per commuoversi. Oggi alle 20,15 al Modernissimo infatti l’attore Pippo Delbono con Elena Di Gioia presenta in anteprima il suo documentario ’Bobò’. Storia vera di un incontro straordinario che si trasforma in magia. Bobò (Vincenzo Cannavacciuolo, scomparso nel 2019) era un piccolo uomo sordomuto e microcefalo, vissuto per 40 anni nel manicomio di Aversa. È lì che Pippo Delbono lo conosce e ne fa uno degli attori stabili della sua compagnia. Della sua vita, in realtà. Nel doc, attraverso materiali d’archivio raccolti lungo vent’anni, con riprese originali e spettacoli, si ricostruisce la pronfonda amicizia e il legame tra Delbono e Bobò, che fu adorato da Pina Baush, la regina delle danzatrici, che volle affidare proprio a lui il ’passaporto’ della danza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

