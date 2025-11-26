Piove nello stadio Maradona di Napoli la protesta dello spettatore su Tiktok

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infiltrazioni d'acqua, piove sugli spettatori delle curve inferiori dello Stadio Maradona di Napoli: la denuncia di un tifoso. "Così è pericoloso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Piove e il Maradona è un colabrodo: la denuncia social dei tifosi | VIDEO - Pesanti infiltrazioni allo stadio che ieri sera faceva da teatro al match di Champions col Qarabag sotto una pioggia torrenziale ... Lo riporta napolitoday.it

piove stadio maradona napoliPioggia al Maradona: infiltrazioni durante il match del Napoli - Ieri sera al Stadio Diego Armando Maradona, la pioggia ha deciso di farsi notare anche sugli spalti, dopo una giornata segnata da pioggia intensa e vento ... msn.com scrive

piove stadio maradona napoliStadio Maradona, spaccature e infiltrazioni d’acqua: denuncia social dei tifosi - La partita di ieri è stata caratterizzata dall'allerta meteo di livello Arancione che ha colpito la Regione Campania e in modo particolare la città di Napoli. Scrive tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Piove Stadio Maradona Napoli