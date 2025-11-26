Piove nella scuola consiglieri comunali sul piede di guerra | Vergogna nazionale
Pozzuoli torna a fare i conti con l’emergenza scolastica legata al bradisismo. Questa volta al centro delle polemiche c’è il plesso modulare di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, chiuso con un’ordinanza urgente del sindaco dopo le infiltrazioni d’acqua che si sono verificate durante il maltempo di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Piove e sei alla guida? Ecco cosa devi fare per mantenere il pieno controllo del veicolo. #LigierSafeDriver Segui @ligiermicrocaritalia per non perdere i prossimi consigli utili per superare i test di scuola guida. Ligier.it . #Ligier #FeelThePossibilities #ShapeYo - facebook.com Vai su Facebook
Piove nella scuola primaria Nerucci. Secchi nelle aule e nei corridoi - Sale la rabbia e la preoccupazione dei genitori dei piccoli studenti dell’istituto nel centro di Montale "Una situazione che va avanti da mesi. Secondo lanazione.it
'Ricordare Riva nelle scuole', mozione in Consiglio comunale - Una mozione per "onorare la memoria di una persona come Gigi Riva, istituendo nelle scuole elementari e medie la giornata del ricordo di Riva" verrà proposta alla prima data utile all'approvazione del ... Lo riporta ansa.it
Consiglio comunale dei giovani: "Più sicurezza davanti alle scuole e un centro per le attività ludiche" - Il Consiglio comunale dei ragazzi ha dimostrato come l’interesse per la vita pubblica possa tradursi in proposte ... Si legge su ilrestodelcarlino.it