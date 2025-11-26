Piove e il Maradona è un colabrodo | la denuncia social dei tifosi | VIDEO
La partita di ieri al Maradona, match di Champions League tra Napoli e Qarabag, si è giocata sotto la pesante pioggia di un’allerta meteo arancione che ha investito la Campania e, soprattutto, Napoli e provincia. Il terreno del campo da gioco ha come al solito tenuto fino al triplice fischio, ma. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Piove sul #Maradona, tanti disagi per i giornalisti presenti. Le postazioni sono allagate e il rischio di danni per i computer è alto. E non solo. Gli ultimi aggiornamenti dall'inviato di AreaNapoli.it - facebook.com Vai su Facebook