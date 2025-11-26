Pioggia mai vista in 300 anni alluvione in Thailandia sommerge tutto | oltre 30 morti e migliaia di sfollati
Un vero e proprio diluvio ha interessato in pochissimi giorni le zone meridionali del Paese asiatico dove, secondo le autorità locali, si sono registrate precipitazioni mai viste negli ultimi 300 anni con ben 335 mm di pioggia accumulata in un solo giorno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
