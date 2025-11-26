Tempo di lettura: 2 minuti L’ondata di maltempo che da ieri sta interessando la Campania continua a creare disagi su tutto il territorio irpino. Nelle ultime ore il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è stato impegnato in circa 50 interventi di varia natura, resi necessari dalle numerose criticità generate dalle forti piogge e dalle raffiche di vento. Le squadre hanno operato senza sosta per fronteggiare danni d’acqua, alberi pericolanti o caduti, intonaci e grondaie instabili, infiltrazioni, lamiere divelte, cedimenti del terreno e voragini stradali. In alcuni casi si è reso necessario intervenire anche per crolli strutturali, messi in sicurezza prima che potessero rappresentare un pericolo per la popolazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Piogge e vento flagellano l’Irpinia: 50 operazioni dei Vigili del Fuoco