Piogge e vento flagellano l’Irpinia | 50 operazioni dei Vigili del Fuoco
Tempo di lettura: 2 minuti L’ondata di maltempo che da ieri sta interessando la Campania continua a creare disagi su tutto il territorio irpino. Nelle ultime ore il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è stato impegnato in circa 50 interventi di varia natura, resi necessari dalle numerose criticità generate dalle forti piogge e dalle raffiche di vento. Le squadre hanno operato senza sosta per fronteggiare danni d’acqua, alberi pericolanti o caduti, intonaci e grondaie instabili, infiltrazioni, lamiere divelte, cedimenti del terreno e voragini stradali. In alcuni casi si è reso necessario intervenire anche per crolli strutturali, messi in sicurezza prima che potessero rappresentare un pericolo per la popolazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
Meteo, irruzione fredda nelle prossime ore: piogge, vento e nevicate, le zone colpite - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo sul Lazio, allerta gialla: piogge e vento su Roma, rischio mareggiate ilfaroonline.it/2025/11/24/mal… #news #notizie #cronaca Vai su X
Che tempo farà nei prossimi giorni? Piogge, temporali, vento e deciso calo termico - Dopo il passaggio della perturbazione del weekend, l’Italia si ritrova sotto l’influenza di una saccatura depressionaria estesa dal Regno Unito al Mediterraneo centrale. Secondo blitzquotidiano.it
Meteo DIRETTA MALTEMPO: nelle PROSSIME ORE ancora PIOGGE, VENTO e TEMPORALI. Ecco DOVE - Un vortice ciclonico, formatosi in seguito all'irruzione di correnti fredde di origine polare, è in atto in questi minuti sull'Italia, con conseguente maltempo che interessa adesso soprattutto il ... Secondo ilmeteo.it
Piogge intense e vento forte in arrivo, diramata l'allerta meteo gialla - La Protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla dalle 15 di giovedì 23 ottobre alle 7 venerdì 24 ottobre a causa delle piogge intense e il forte vento attesi nelle prossime ore su tutta la ... Riporta rainews.it