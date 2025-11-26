Piogge e venti freddi al Centro-sud

11.20 Temporali più intensi al Centro-sud d'Italia, con temperature intorno ai 3 gradi sotto la media stagionale e neve che torna sull'Appennino anche sotto i 1.000 metri. "Generale miglioramento del tempo in vista del prossimo weekend", rileva il Centro Meteo Italiano, ma dicembre potrebbe partire con nuove perturbazioni in arrivo dall'Atlantico verso l'Europa e il Mediterraneo". Burrasca di grecale con aria fredda come quella già arrivata dalla Norvegia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

