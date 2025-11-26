Piogga neve in alta collinae venti di Bora da burrascaAllerta gialla per le Marche

Sulle Marche tornano da domani, giovedì 27 novembre, pioggia e neve, vento e mareggiate. L'ingresso di aria fredda dai Balcani, annuncia l'ultimo bollettino della Protezione. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Piogga, neve in alta collinae venti di Bora da burrascaAllerta gialla per le Marche

