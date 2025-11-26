Pio e Amedeo l’intervista | I giovani di oggi sono troppo supponenti Siamo fieri di essere un esempio

Dal 27 novembre arriva in sala Oi vita mia, il nuovo film che segna il ritorno sul grande schermo del duo comico Pio e Amedeo, con la partecipazione straordinaria di Lino Banfi. Nella commedia, Pio gestisce una comunità di recupero per ragazzi, mentre Amedeo si occupa di una casa di riposo per. 🔗 Leggi su Today.it

Approfondisci con queste news

Radio Zeta. . Il test della pizza Rivedi l'intervista completa a Pio e Amedeo su RTL 102.5 Play! #Zetagram - facebook.com Vai su Facebook

Pio e Amedeo, esordio alla regia del duo foggiano in «Oi vita mia», con Lino Banfi. E sabato i due saranno a Bari, al Galleria - I due comici spiegano di aver voluto raccontare «il caos quotidiano di chi prova a tenere tutto insieme», una dimensione che conoscono bene ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

"Oi vita mia", Pio e Amedeo tra giovani e anziani, dirigono Banfi - Giocano d'anticipo Pio e Amedeo rispetto ai film di Natale e dal 27 novembre portano nei cinema "Oi vita mia", che è anche il loro esordio alla regia. Segnala quotidiano.net

Pio e Amedeo a RTL 102.5: “Questo è il film che ci somiglia di più, mostra il nostro lato umano. È un film spensierato e che dà speranza” - Nel corso di “W l’Italia”, il duo comico ha presentato in diretta radiofonica “Oi Vita Mia”, il loro primo film da registi, nelle sale italiane dal 27 novembre ... Segnala rtl.it