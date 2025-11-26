Pio e Amedeo irrompono a Uomini e Donne | baci a sorpresa per Gemma e Tina gelo e risate in studio

La sorpresa di Maria De Filippi per Gemma Galgani. A Uomini e Donne succede quello che nessuno si aspetta. Quando Maria De Filippi annuncia a Gemma Galgani l’arrivo di “due cavalieri” pronti per conoscerla, la storica dama immagina l’ingresso di nuovi pretendenti. Non certo quello di Pio e Amedeo, travestiti da seduttori improvvisati e pronti a trasformare lo studio in una scena da commedia. Il duo comico foggiano entra tra applausi e risate, iniziando da subito un corteggiamento esagerato, ironico, irriverente, come solo loro sanno fare. E Gemma, che di sorprese ne ha viste tante negli anni, questa volta resta davvero spiazzata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Pio e Amedeo irrompono a Uomini e Donne: baci a sorpresa per Gemma e Tina, gelo e risate in studio

