Pio e Amedeo a Uomini e Donne | una battuta indigna il web

Nella puntata del 26 novembre di Uomini e Donne c’è stato un momento esilarante che ha riguardato Pio e Amedeo, ma la situazione ha preso una piega inattesa. Poi si è passati alle dinamiche del Trono Over e Classico e non sono mancati i colpi di scena. Lo show di Pio e Amedeo a Uomini e Donne, con tanto di battuta infelice su Tina Cipollari e Gemma Galgani. La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata in un modo decisamente atipico. Maria De Filippi ha chiesto a Gemma Galgani di accomodarsi al centro dello studio per conoscere due nuovi pretendenti molto giovani venuti per lei. Dopo poco, però, si è scoperto che i due fossero i comici Pio e Amedeo, venuti nel programma con lo scopo principale di promuovere il loro film, al cinema dal 27 novembre “ Oi vita mia “. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Pio e Amedeo a Uomini e Donne: una battuta indigna il web

