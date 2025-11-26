Pio e Amedeo a Uomini e Donne il bacio con Gemma e Tina | è caos cosa è successo nella puntata di oggi

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pio e Amedeo scendono come cavalieri di Gemma Galgani e sulle note di Gabbani la baciano entrambi, trascinando anche Tina Cipollari. Il momento è diventato subito virale sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

