Pio e Amedeo a Uomini e Donne il bacio con Gemma e Tina | è caos cosa è successo nella puntata di oggi

Pio e Amedeo scendono come cavalieri di Gemma Galgani e sulle note di Gabbani la baciano entrambi, trascinando anche Tina Cipollari. Il momento è diventato subito virale sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Sempre in giacca e cravatta, nessun tatuaggio e la faccia da bravo ragazzo: di tutti i tronisti di Uomini e Donne, Amedeo Barbato è stato senza dubbio uno dei più atipici. Come è cambiata la sua vita dopo il programma e perché ha abbandonato i social https://f - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e Donne, arrivano Pio e Amedeo a corteggiare Gemma Galgani. Batosta per Barbara - Nella puntata di oggi mercoledì 26 novembre 2025 anche il duo comico ha preso parte al dating show di Maria De Filippi: batosta per Barbara, cos’è successo ... Segnala libero.it

Uomini e Donne, Pio e Amedeo irrompono in studio e scatta il bacio appassionato con Tina Cipollari e Gemma Galgani (Video) - Non perdere la puntata di Uomini e Donne del 26 Novembre 2025 con Pio e Amedeo e i loro siparietti esilaranti. Da mondotv24.it

Uomini e Donne, anticipazioni 26 novembre 2025: Pio e Amedeo ospiti, inizia il trono di Ciro - Uomini e Donne, le anticipazioni di mercoledì 26 novembre 2025: Pio e Amedeo ospiti per Gemma, Ciro Solimeno inizia a conoscere le prime corteggiatrici. Segnala mondotv24.it