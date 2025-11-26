Pini di Galla Placidia il docente di storia del diritto medievale | L' abbattimento creerebbe un triste vuoto
Il gruppo di cittadini Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna e Italia Nostra sezione di Ravenna inviano il contributo messo a disposizione da Andrea Padovani, già docente di Storia del diritto medievale e moderno presso l'Università di Bologna e Docente di Storia del diritto canonico presso. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
