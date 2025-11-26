Pinamonti è in campo i ladri irrompono in casa mentre c'erano i bambini | lo sfogo della compagna

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I ladri fanno irruzione nella casa di Pinamonti mentre l'attaccante del Sassuolo era in campo nella partita contro il Pisa. All'interno dell'abitazione c'era la baby sitter con i due figli del giocatore avuti insieme alla compagna Dasha Lapushka - in tribuna ad assistere al match - che poi si è sfogata sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

pinamonti 232 campo ladriPinamonti &#232; in campo, i ladri irrompono in casa mentre c’erano i bambini: lo sfogo della compagna - I ladri fanno irruzione nella casa di Pinamonti mentre l'attaccante del Sassuolo era in campo nella partita contro il Pisa ... Lo riporta fanpage.it

pinamonti 232 campo ladriLadri in casa di Andrea Pinamonti mentre era in campo col Sassuolo: i figli erano presenti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ladri in casa di Andrea Pinamonti mentre era in campo col Sassuolo: i figli erano presenti ... Da tg24.sky.it

pinamonti 232 campo ladriI ladri nella villa di Pinamonti, bottino da migliaia di euro: "In casa c'erano i miei figli con la babysitter" - L'effrazione mentre il calciatore era impegnato nella sfida contro il Pisa. Secondo today.it

Cerca Video su questo argomento: Pinamonti 232 Campo Ladri