Pigiama Run 2025 donati 25mila euro al Gaslini

Emozioni e solidarietà: martedì pomeriggio la Lega Tumori di Genova e La Spezia hanno consegnato alla Fondazione Gaslininsieme ETS, un assegno da 25mila euro a favore dell’Istituto Giannina Gaslini, raccolti in occasione della Pigiama Run 2025 e in collaborazione con ‘La casa di giulia Aps’.La. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

