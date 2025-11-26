Pietro Leopoldo raccontato ai ragazzi con Laboratori Permanenti
Arezzo, 26 novembre 2025 – Proseguono le attività di Laboratori Permanenti sul territorio della Valtiberina Toscana. Nell’ambito del progetto PIETRO LEOPOLDO INNOVATORE, risultato tra i vincitori del bando della Regione Toscana per le Celebrazioni dei 260 anni dall’insediamento di Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena come Granduca di Toscana, avranno luogo gli ultimi 2 appuntamenti al Teatro G. Papini di Pieve Santo Stefano. Giovedì 27 novembre alle ore 10.30 in scena Pietro Leopoldo raccontato ai ragazzi una lettura teatrale delle gesta di Pietro Leopoldo dedicata alle scuole, con la partecipazione del Coro Altotiberino di Pieve Santo Stefano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
