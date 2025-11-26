Pierina Paganelli super consulenza sull'incidente al figlio Giuliano La difesa | Fu un agguato con una mazza

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Gip Raffaella Ceccarelli ha deciso che servirà sull'incidente del 2023 in cui è rimasto vittima Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini due anni fa, una nuova consulenza che unisca quella medico legale a quella cinematica. La difesa ipotizza un agguato con una mazza rivestita da materiale tipo gomma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

