Pierina Paganelli super consulenza sull'incidente al figlio Giuliano La difesa | Fu un agguato con una mazza
La Gip Raffaella Ceccarelli ha deciso che servirà sull'incidente del 2023 in cui è rimasto vittima Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini due anni fa, una nuova consulenza che unisca quella medico legale a quella cinematica. La difesa ipotizza un agguato con una mazza rivestita da materiale tipo gomma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Caso Pierina, ancora indagini per l'incidente del figlio - Su quanto accaduto a Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a Rimini il 3 ottobre del 2023, servirà una nuova consulenza che unisca quella medico legale a quella cinematica. Si legge su msn.com
Incidente del figlio di Pierina: “Ferite compatibili con una mazza, riaprite le indagini” - All’epoca fu trattato come un investimento stradale, ma ora la magistratura decide di riesaminarlo da capo. Segnala msn.com
Pierina Paganelli: indagati i primi hater del web/ La famiglia: “Provano a manovrare l’opinione pubblica” - Aperta un'indagine sugli "hater" di Pierina Paganelli: sul web accusano (e insultano) i figli della donna di aver compiuto l'omicidio Mentre si attende la seconda parte del processo – che si aprirà ... Segnala ilsussidiario.net