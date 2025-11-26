PierC tra Adele e Queen Piercesare Fagioli e la corsa alla finale di X Factor 2025 | Ora serve il cuore

Milano, 26 novembre 2025 – Dopo le emozioni (e i primi bilanci) degli inediti domani sera, giovedì 27 novembre, appuntamento con la semifinale di X Factor 2025, che spiana la strada alla finale di piazza del Plebiscito a Napoli. Tra pochi giorni, precisamente il 4 dicembre, si saprà il nome del vincitore di questa stagione. Un’edizione quanto mai ricca e combattuta, che per ora non ha certo lesinato colpi di scena ed svolte inattese: dall’uscita dei Copper Jitters (X Pass di Achille Lauro) alla prima puntata, all’eliminazione di Viscardi, andato al ballottaggio con Delia. Nella semifinale di domani sono previste due manche e due eliminazioni: alla finale di Napoli – come l’anno scorso – andranno solo quattro artisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - PierC tra Adele e Queen, Piercesare Fagioli e la corsa alla finale di X Factor 2025: “Ora serve il cuore”

