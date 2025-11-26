Piene dei fiumi frane e vento | scatta l' allerta gialla per giovedì 27 novembre

Parmatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta, di colore giallo, per le zone collinari e montane del Parmense, valida per l'intera giornata di giovedì 27 novembre per piene dei fiumi, frane, piene dei corsi minori e vento.+"Nella giornata di giovedì 27 novembre - si legge nel. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

