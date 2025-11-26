Picchiato e costretto a rapinare un negozio per un debito di droga | l’incubo di un ragazzo

Due misure cautelari: una in carcere e una agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. È questo l’esito delle indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Brescia, avviate dopo la richiesta di aiuto di un 22enne residente in città. Nei giorni scorsi, il giudice per le indagini. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

picchiato costretto rapinare negozioPicchiato e costretto a rapinare un negozio per un debito di droga: l’incubo di un ragazzo - La rapina, però, non è mai avvenuta: il giovane ha chiesto aiuto ai carabinieri. Scrive bresciatoday.it

