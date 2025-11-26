Picchia la ex e la minaccia di morte anche mentre è dalla polizia | arrestato

Arrestato per stalking e maltrattamenti in famiglia. L’uomo, 47 anni, residente a Montello, è accusato di aver perseguitato e picchiato l’ex compagna. L’intervento della Polizia di Stato, scattato dopo la denuncia della donna al Commissariato di Treviglio, ha portato alla custodia cautelare in carcere, convalidata dall’autorità giudiziaria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la relazione, durata all’incirca quattro anni, sarebbe degenerata dopo l’interruzione del rapporto verso l’inizio di agosto. Da quel momento l’uomo avrebbe iniziato a ossessionare la ex con centinaia di telefonate, messaggi e vocali dai contenuti minacciosi, compresi espliciti messaggi di morte. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

