Piazza piena concertone nel 2026
Matteo Salvini l'ha dichiarato sabato scorso a un evento della Lega e l'ha ripetuto lunedì in Triennale, «spero che il sindaco Beppe Sala abbia pensato a un evento di Capodanno in piazza Duomo». Il vicepremier leghista ha sottolineato che la Lombardia e Milano «non hanno mai ospitato le Olimpiadi nella loro storia, uno si domanda che evento ci sarà per l'ultimo dell'anno in Duomo. A me risulta che ci sia zero, e quando lasci il vuoto, quando invece della luce c'è il buio, quando invece della musica sinfonica ci sono i petardi, lasci spazio a dei problemi». Salvini non pensa ad uno show che «possa attirare maranza al concerto della Filarmonica della Scala» ad esempio, perchè «la sicurezza è anche questa, non sono solo poliziotti e carabinieri». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
