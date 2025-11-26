Piazza della Vittoria torna la Fiera di Natale con mercatini e tante idee regalo

Genovatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Genova comincia ufficialmente ad assaporare l'atmosfera natalizia: inaugura sabato 29 novembre - quest’anno con apertura anticipata, su richiesta delle associazioni di categoria - e resta aperta fino a mercoledì 24 dicembre, la tradizionale Fiera di Natale in piazza della Vittoria, con banchi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

