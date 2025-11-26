Piazza del Popolo l' 8 dicembre torna l' albero di Natale È costato 270mila euro

Romatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'8 dicembre torna l'albero di Natale a piazza del Popolo, luogo scelto per il terzo anno consecutivo a causa del cantiere per la nuova stazione della metro C a piazza Venezia. Dopo il successo di presenze di un anno fa, il Campidoglio si aspetta ancora più partecipazione e risalto mediatico. A. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

