Piazza del Popolo l' 8 dicembre torna l' albero di Natale È costato 270mila euro

L'8 dicembre torna l'albero di Natale a piazza del Popolo, luogo scelto per il terzo anno consecutivo a causa del cantiere per la nuova stazione della metro C a piazza Venezia. Dopo il successo di presenze di un anno fa, il Campidoglio si aspetta ancora più partecipazione e risalto mediatico. A. 🔗 Leggi su Romatoday.it

? Venerdì, dalle 17 alle 19.30, in piazza del Popolo Evento conclusivo del progetto CTE - Casa delle Tecnologie Emergenti: una giornata dedicata a creatività, cultura e tecnologia. ? Sarà presentato in #anteprima il #progetto in 3D dei #mosaiciDelDuo - facebook.com Vai su Facebook

L'albero di Natale a Piazza del popolo arriva da Como. Alto 20 metri e sfere da 30 centimetri: il suo valore è di 127mila euro - Anche per il 2025 l'albero di Natale di Roma sarà installato a Piazza del Popolo. Lo riporta msn.com

Albero di Natale di Roma: arriva l'abete di 20 metri in piazza del Popolo. Costo, 127mila euro - Il costi complessivi riguardano l'albero che proviene dall'azienda Rattiflora sas di Como, il trasporto, il montaggio e lo smontaggio ... Segnala msn.com

L'albero di Natale più spettacolare di Roma arriva a piazza del Popolo: quanto costa - Anche nel 2025 Piazza del Popolo sta per ospitare l’Albero di Natale più spettacolare di Roma, un gigante alto almeno 20 metri che illuminerà le feste di quest’anno. msn.com scrive