Piano strutturale c’è la proroga I sindaci | Il territorio va tutelato da storture e decisioni affrettate

CASTELFRANCO-S. CROCE I Comuni di Santa Croce e Castelfranco hanno deciso di prorogare di sei mesi la redazione del piano strutturale. In questo modo non si ferma l’attività edilizia, eventualità che avrebbe penalizzato cittadini e professionisti. "Il territorio va tutelato da storture urbanistiche o decisioni affrettate, quindi meglio prendere qualche mese in più per approvare il piano strutturale e fare un lavoro accurato – dicono i sindaci di Castelfranco Fabio Mini e Santa Croce Roberto Giannoni – Nel frattempo stiamo già avviando il piano operativo su entrambi i territori." "Ad appesantire il lavoro per la formazione del piano strutturale sono in parte le osservazioni e i contributi arrivati dagli enti superiori che sono risultati complessi da sviluppare e che richiederanno più tempo", si legge in una nota dei due Comuni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

