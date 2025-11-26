Piano pace Ucraina Salvini | Lasciamo lavorare gli americani Ue non si metta di traverso – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 26 novembre 2025 "Lasciamo che discutano Trump, Zelensky e Putin, senza invasioni di campo di Bruxelles, di Parigi o di Berlino", così Salvini a margine della conferenza stampa a alla Camera sui risultati delle regionali. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche questi approfondimenti
UCRAINA | "Witkoff suggerì al Cremlino come presentare il piano di pace a Trump". Malumori tra i repubblicani. I deputati accusano l'inviato di essere "al soldo di Mosca". Il presidente Usa difende l'operato dell'inviato: "Forma standard di negoziazione" #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
#ucraina, chi c'è dietro il nuovo piano di pace: dal capo degli 007 di Kiev all'uomo dei droni Usa Vai su X
Piano pace Ucraina, Salvini: Lasciamo lavorare gli americani, Ue non si metta di traverso - (Agenzia Vista) Roma, 26 novembre 2025 "Lasciamo che discutano Trump, Zelensky e Putin, senza invasioni di campo di Bruxelles, di Parigi o di Berlino", così Salvini a ... Come scrive msn.com
Guerra Ucraina, le news in diretta: sì di Kiev al piano di pace in 19 punti, per Trump “vicini ad accordo”. Witkoff vedrà Putin - Possibile svolta nei negoziati sull'Ucraina con il via libera di Kiev al piano di pace in 19 punti concordato con gli Usa a Ginevra ... Secondo fanpage.it
Ucraina, Salvini: "Su piano Usa decidano Putin e Zelensky, Ue non si metta di traverso" - Il piano Usa per l'Ucraina "è notevole, ambizioso, anche se qualcuno lo deride. Lo riporta iltempo.it