Piano pace Ucraina Salvini | Lasciamo lavorare gli americani Ue non si metta di traverso – Il video

Open.online | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 26 novembre 2025 "Lasciamo che discutano Trump, Zelensky e Putin, senza invasioni di campo di Bruxelles, di Parigi o di Berlino", così Salvini a margine della conferenza stampa a alla Camera sui risultati delle regionali. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

