Piano di pace in Ucraina le speranze di Trump il gelo di Putin ma Witkoff sarà a Mosca settimana prossima
Roma, 26 novembre 2025 – Il Cremlino ha confermato che Steve Witkoff, inviato del presidente americano, sarà a Mosca la prossima settimana per le trattative sul piano di pace per l'Ucraina dopo che lo stesso Donald Trump ha annunciato nella notte la missione del suo inviato speciale a Mosca per un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. Trump: Siamo molto vicini all'accordo di pace per l'Ucraina Trump, sull'Air Force One che lo portava in Florida per il Giorno del Ringraziamento, ha dichiarato che i negoziatori americani stanno facendo progressi nelle trattative con Kiev e con Mosca e che la Russia sta facendo alcune concessioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Zelensky ha detto sì a una nuova versione del piano di pace statunitense, chissà se l’ultima. L’Unione europea continua a non incidere sul piano internazionale e quindi accelera sulla soluzione Von der Leyen: il riarmo. Adriano Sofri sarà sentito dalla procura - facebook.com Vai su Facebook
#ucraina, chi c'è dietro il nuovo piano di pace: dal capo degli 007 di Kiev all'uomo dei droni Usa Vai su X
Piano di pace in Ucraina, le speranze di Trump, il gelo di Putin ma Witkoff sarà a Mosca settimana prossima - Il presidente Usa, nelle ultime ore, si è detto ottimista che si possa raggiungere a un accordo. Si legge su msn.com
A Ginevra, USA, Ucraina e UE ridisegnano un Piano di pace per porre fine al conflitto - Gli Stati Uniti accolgono le richieste ucraine e aggiornano il Piano di pace voluto da Trump, garantendo il pieno rispetto della sovranità nazionale ... Riporta rainews.it
Piano di pace per l’Ucraina, Trump apre alla proposta europea in 24 punti - La controproposta europea per il piano di pace in Ucraina piace a Trump e Marco Rubio sembra ottimista per una soluzione rapida dell’accordo ... Riporta quifinanza.it