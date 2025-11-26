Pesaro la statua di Pavarotti inglobata nella pista di ghiaccio | la rabbia di Nicoletta Mantovani
“Ridicolizzata la sua memoria”. Il sindaco Biancani difende la scelta del Comune: “Sarà la più desiderata d’Italia”. I concittadini si dividono: “E’ questa la Capitale italiana della Cultura?”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Pesaro, la statua di Luciano Pavarotti nella pista di ghiaccio: è polemica (VIDEO) - facebook.com Vai su Facebook
Nicoletta Mantovani contro la statua di Pavarotti inglobata nella pista di pattinaggio: “Ridicolizza Luciano” - Nicoletta Mantovani ha manifestato tutto il suo disappunto per un'iniziativa del Comune di Pesaro che ha posizionato la statua di Luciano Pavarotti al ... Secondo fanpage.it
Pavarotti tra i pattinatori, la statua sulla pista di ghiaccio. L’ira di Nicoletta Mantovani: “Ridicolizzata la memoria di Luciano” - Pesaro, il monumento dedicato al tenore inglobato (e ingabbiato) nello spazio divertimento per Natale. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Pesaro, pista di ghiaccio tra meme e realtà. Boresta, FdI: «Che sfregio a Pavarotti, il Comune si scusi» - «Pavarotti messo in gabbia nella pista di ghiaccio, uno sfregio al Maestro. Riporta msn.com