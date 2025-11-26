Pesaro la statua di Pavarotti inglobata nella pista di ghiaccio | la rabbia di Nicoletta Mantovani

Repubblica.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ridicolizzata la sua memoria”. Il sindaco Biancani difende la scelta del Comune: “Sarà la più desiderata d’Italia”. I concittadini si dividono: “E’ questa la Capitale italiana della Cultura?”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

pesaro la statua di pavarotti inglobata nella pista di ghiaccio la rabbia di nicoletta mantovani

© Repubblica.it - Pesaro, la statua di Pavarotti inglobata nella pista di ghiaccio: la rabbia di Nicoletta Mantovani

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

pesaro statua pavarotti inglobataNicoletta Mantovani contro la statua di Pavarotti inglobata nella pista di pattinaggio: “Ridicolizza Luciano” - Nicoletta Mantovani ha manifestato tutto il suo disappunto per un'iniziativa del Comune di Pesaro che ha posizionato la statua di Luciano Pavarotti al ... Secondo fanpage.it

pesaro statua pavarotti inglobataPavarotti tra i pattinatori, la statua sulla pista di ghiaccio. L’ira di Nicoletta Mantovani: “Ridicolizzata la memoria di Luciano” - Pesaro, il monumento dedicato al tenore inglobato (e ingabbiato) nello spazio divertimento per Natale. Si legge su ilrestodelcarlino.it

pesaro statua pavarotti inglobataPesaro, pista di ghiaccio tra meme e realtà. Boresta, FdI: «Che sfregio a Pavarotti, il Comune si scusi» - «Pavarotti messo in gabbia nella pista di ghiaccio, uno sfregio al Maestro. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pesaro Statua Pavarotti Inglobata