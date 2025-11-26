Perugia spari alle auto in corsa | Abbiamo paura facciamo strade alternative I controlli e le indagini

“Io da diversi giorni cerco di fare strade alternative per andare a prendere i miei figli all'asilo e, come tante altre persone che hanno letto gli articoli e hanno ricevuto comunicazioni preziose tramite le chat della scuola e del quartiere”. Parole di una giovane mamma - due gemelli e un figlio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondisci con queste news

#Perugia: ‘ #cecchino’ in azione a Ponte d’Oddi. #Bambina #ferita e #terrore in #strada umbriaon.it/perugia-cecchi… #Umbria #spari #sicurezza #cronaca #incidenti Vai su X

Nilo Arcudi. . ?Accoltellamenti in Piazza IV Novembre, carrelli che volano a Fontivegge, spari in zona San Marco. ?Le scelte dell'amministrazione (levare l'Assessore alla Sicurezza, indebolire i presidi a Fontivegge, togliere - facebook.com Vai su Facebook

Perugia, spari contro auto in marcia tra San Marco e Ponte d’Oddi: segnalati più casi - Sono diverse le segnalazioni al vaglio di polizia e carabinieri che stanno indagando sul caso dei colpi esplosi contro le vetture che viag ... Riporta umbria24.it

Perugia, spara con il fucile alle auto: caccia al cecchino di San Marco - Quella che sembrava una leggenda è diventata un incubo: c’è qualcuno che da settimane spara con un fucile ad aria compressa contro le auto che passano lungo la ... Si legge su ilmessaggero.it

Spari ad arma compressa contro i finestrini delle auto: allarme tra San Marco e Ponte D'Oddi - Sono infatti almeno quattro gli episodi in cui si ripete sempre lo stesso inquietante copione: vetri dei finestrini di automobili in transito mandati in frantu ... Segnala corrieredellumbria.it