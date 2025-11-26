Perugia spari alle auto in corsa | Abbiamo paura facciamo strade alternative I controlli e le indagini

Perugiatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Io da diversi giorni cerco di fare strade alternative per andare a prendere i miei figli all'asilo e, come tante altre persone che hanno letto gli articoli e hanno ricevuto comunicazioni preziose tramite le chat della scuola e del quartiere”. Parole di una giovane mamma - due gemelli e un figlio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Perugia, spari contro auto in marcia tra San Marco e Ponte d’Oddi: segnalati più casi - Sono diverse le segnalazioni al vaglio di polizia e carabinieri che stanno indagando sul caso dei colpi esplosi contro le vetture che viag ... Riporta umbria24.it

perugia spari auto corsaPerugia, spara con il fucile alle auto: caccia al cecchino di San Marco - Quella che sembrava una leggenda è diventata un incubo: c’è qualcuno che da settimane spara con un fucile ad aria compressa contro le auto che passano lungo la ... Si legge su ilmessaggero.it

perugia spari auto corsaSpari ad arma compressa contro i finestrini delle auto: allarme tra San Marco e Ponte D'Oddi - Sono infatti almeno quattro gli episodi in cui si ripete sempre lo stesso inquietante copione: vetri dei finestrini di automobili in transito mandati in frantu ... Segnala corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Perugia Spari Auto Corsa