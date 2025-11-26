Perugia il Natale sta arrivando | quando si accendono le luminarie di Mimmo Paladino
La Galleria Nazionale dell'Umbria annuncia che venerdì 28 novembre alle 19, alla presenza della sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, e del direttore dei Musei nazionali di Perugia, Costantino D’Orazio, si accenderà il “Concerto in Piazza”, le luminarie d’artista di Mimmo Paladino. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
#umbria Gubbio in provincia di Perugia, Albero di Natale più grande del mondo. #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Natale a Perugia, Comune finanzia sei progetti: le cifre. A Capodanno torna il concerto Vai su X
Tutte le novità e curiosità di un Natale nuovo in programma a Perugia - Nuova pista di pattinaggio panoramica alla terrazza dell'ex Mercato Coperto ... Segnala umbria24.it
Perugia, i fondi del Comune per le associazioni impegnate per il Natale - C’è anche e soprattutto il Natale nell’ultima partita di contributi che il Comune concede alle associazioni cittadine per favorire l’organizzazione degli eventi aggregativi. Secondo ilmessaggero.it