Perugia il Natale sta arrivando | quando si accendono le luminarie di Mimmo Paladino

Perugiatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Galleria Nazionale dell'Umbria annuncia che venerdì 28 novembre alle 19, alla presenza della sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, e del direttore dei Musei nazionali di Perugia, Costantino D’Orazio, si accenderà il “Concerto in Piazza”, le luminarie d’artista di Mimmo Paladino. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

