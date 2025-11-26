Perugia commerciante insultata e molestata in centro storico mentre pulisce la vetrina

Una commerciante perugina ha subìto molestie nel tardo pomeriggio di ieri nella sua attività commerciale in centro storico, in pieno corso Vannucci.La donna, secondo quanto raccontato, era intenta a pulire la vetrina del suo negozio, intorno alle 17 di ieri, quando è stata avvicinata da una. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it