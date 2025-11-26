Perugia commerciante aggredita in centro la denuncia di Fratelli d' Italia Mencaglia | Serve più sicurezza
Un episodio di aggressione verbale e intimidatoria ai danni di una commerciante nel cuore del centro storico di Perugia diventa caso politico. A portare la vicenda all'attenzione dell'opinione pubblica è Fratelli d'Italia, con il consigliere comunale Riccardo Mencaglia, che lancia un accorato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
