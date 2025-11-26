Perseguita l’ex compagna chiamate anche mentre lei è in Questura a denunciarlo | arrestato

Dopo aver appena ricevuto un ammonimento ha ripreso a perseguitare l’ex compagna, tempestandola di messaggi, chiamate e minacce, arrivando a contattarla anche mentre lei è in Questura a denunciarlo. La polizia ha arrestato l’uomo nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 25 novembre, proprio nella. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

