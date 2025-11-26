Perseguita l’ex compagna chiamate anche mentre lei è in Questura a denunciarlo | arrestato

Latinatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver appena ricevuto un ammonimento ha ripreso a perseguitare l’ex compagna, tempestandola di messaggi, chiamate e minacce, arrivando a contattarla anche mentre lei è in Questura a denunciarlo. La polizia ha arrestato l’uomo nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 25 novembre, proprio nella. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

perseguita l8217ex compagna chiamatePerseguita l’ex compagna 22enne, la obbliga a salire sull’auto e la violenta: arrestato 31enne - Un 31enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato per persecuzioni, stalking e violenza sessuale nei confronti della compagna 22enne ... Segnala fanpage.it

Perseguita la ex compagna. Ammonito dal questore - Il provvedimento è scattato in questi giorni nei confronti di un quarantenne italiano che in diverse occasioni ha reso la vita ... ilrestodelcarlino.it scrive

Perseguita l’ex compagna. La colpisce con una testata e la tiene bloccata in casa - Ora l’uomo, 28 anni, è agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Perseguita L8217ex Compagna Chiamate