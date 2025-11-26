Percorsi 4+2 | come è possibile distribuire le stesse ore di 5 anni in 4? Ecco alcuni esempi
Riforma dell’istruzione tecnico-professionale con l’introduzione del modello 4+2: dall’anno scolastico 202627 i percorsi rientrano in modo strutturale nell’offerta formativa del secondo ciclo come stabilito decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 convertito con la legge 30 ottobre 2025, n.164. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altre letture consigliate
Dove vengono svolti i percorsi di PCTO? I servizi educativi della cooperativa in cui è possibile svolgere il PCTO sono: • Centri Diurni Disabili CDD Tiraemolla , CDD Il Fiore , CDD San Donato Milanese • Casa Per Fare Insieme Rozzano • Comunità tutelare resi - facebook.com Vai su Facebook