Perché quelle che Salvini usa per bloccare la legge sul consenso sono solo scuse

Il disegno di legge sul consenso è stato bloccato al Senato. La spiegazione ufficiale parla di "discrezionalità". Ma sotto la superficie c'è molto di più: la resistenza di un potere maschile che vede minacciato un ordine antico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Famiglia nel bosco, Gramellini: "Perché Salvini deve dire una cosa non vera?" #dimartedì - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, Gramellini: "Perché Salvini deve dire una cosa non vera?" #Dimartedì Vai su X

Perché quelle che Salvini usa per bloccare la legge sul consenso sono solo scuse - E non da qualche estremista improvvisato, ma dal cuore del potere maschile italiano: il Senato. Riporta fanpage.it