Vladimir Putin ha "vinto" la guerra in Ucraina adesso che Kiev avrebbe accettato il piano aggiornato di pace americano? Il generale Keith Kellogg, nell'intervista esclusiva al Giornale, che pubblichiamo oggi, ha risposto con un secco "no". E forse per questo potrebbe essere sempre il nuovo Zar del Cremlino a dire "niet" alla proposta di pace, scoprendo finalmente le carte ed il bluff della disponibilità alla trattativa. Se così non fosse, come tutti sperano, vale la pena spiegare ai lettori perché la vittoria, che Putin sicuramente proclamerà, sarà, al massimo, una vittoria di Pirro. L'invasione del febbraio 2022 è scattata con l'obiettivo della blitzkrieg, una guerra lampo, che nel giro di un mese, o poco più, doveva spazzare via i patrioti ucraini ed il presidente Zelensky, mettendo al suo posto un oligarca filo russo, già pronto, per riportare Kiev sotto l'ombrello di Mosca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Perché lo Zar non ha vinto