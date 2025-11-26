Perché lo studio No Vax non dimostra rischi dei vaccini sul sistema nervoso centrale

Circolano diverse condivisioni Facebook di una clip basata su uno studio che tra i suoi autori conta almeno tre noti autori No vax: James Thorp, Nicolas Hulscher e Peter McCullough. Anche stavolta il tema sono i vaccini contro il nuovo Coronavirus e il loro presunto collegamento con gravi «implicazioni per il Sistema nervoso centrale» (SNC). Come intuibile già dal titolo del video che esalta i risultati del paper, i ricercatori arrivano alle loro conclusioni «utilizzando dati VAERS», ovvero mere segnalazioni di presunti eventi avversi dei vaccini, la cui causalità non si verifica mai. Per chi ha fretta:. 🔗 Leggi su Open.online