Perché lo studio No Vax non dimostra rischi dei vaccini sul sistema nervoso centrale

Open.online | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Circolano diverse condivisioni Facebook di una clip basata su uno studio che tra i suoi autori conta almeno tre noti autori No vax: James Thorp, Nicolas Hulscher e Peter McCullough. Anche stavolta il tema sono i vaccini contro il nuovo Coronavirus e il loro presunto collegamento con gravi «implicazioni per il Sistema nervoso centrale» (SNC). Come intuibile già dal titolo del video che esalta i risultati del paper, i ricercatori arrivano alle loro conclusioni «utilizzando dati VAERS», ovvero mere segnalazioni di presunti eventi avversi dei vaccini, la cui causalità non si verifica mai. Per chi ha fretta:. 🔗 Leggi su Open.online

