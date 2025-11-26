Perché lo studio No Vax non dimostra rischi dei vaccini sul sistema nervoso centrale
Circolano diverse condivisioni Facebook di una clip basata su uno studio che tra i suoi autori conta almeno tre noti autori No vax: James Thorp, Nicolas Hulscher e Peter McCullough. Anche stavolta il tema sono i vaccini contro il nuovo Coronavirus e il loro presunto collegamento con gravi «implicazioni per il Sistema nervoso centrale» (SNC). Come intuibile già dal titolo del video che esalta i risultati del paper, i ricercatori arrivano alle loro conclusioni «utilizzando dati VAERS», ovvero mere segnalazioni di presunti eventi avversi dei vaccini, la cui causalità non si verifica mai. Per chi ha fretta:. 🔗 Leggi su Open.online
Approfondisci con queste news
Morbillo, studio dell'Iss su Lancet: ecco perché l’Italia rischia nuove epidemie Vai su X
Il mio angolo di felicità in studio Ne vado fiera perché solo qui mi sopravvivono le piante, a casa muoiono tutte tristemente, e non le acquisto più - facebook.com Vai su Facebook
Perché lo studio No Vax non dimostra rischi dei vaccini sul sistema nervoso centrale - Perché gli studi retrospettivi basati sul VAERS non possono dimostrare una pericolosa incidenza di gravi eventi avversi dei vaccini Covid. Da open.online
Peppe Vessicchio, gli esperti smentiscono teorie no-vax sulla morte: nessun legame tra vaccino Covid e polmonite - vax senza prove sulla relazione tra vaccini e polmonite interstiziale ... Come scrive fanpage.it
No-vax, Cerno a valanga: "Basta virologi in tv, Speranza è rinato come un dinosauro" - vax non è piaciuta né alle opposizioni né ai virologi diventati famosi durante l’emergenza Covid. Segnala iltempo.it