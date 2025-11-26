Perché l’Italia è già in semifinale agli Europei di curling E c’è già un verdetto sulla possibile avversaria

L’Italia si è qualificata alle semifinali degli Europei 2025 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). Gli azzurri hanno conquistato sei vittorie e due sconfitte nelle prime otto partite della fasi a gironi: manca ancora un incontro al termine del round robin, ma la nostra Nazionale si è garantita il passaggio del turno in anticipo. Il quartetto tricolore si trova alle spalle dell’imbattuta Scozia (8-0), che si è già assicurata il primato del raggruppamento. I nostri portacolori sono appaiati alla Svizzera (6-2, contro cui hanno perso lo scontro diretto di questa sera) e precedono Germania e Svezia (5-3). 🔗 Leggi su Oasport.it

