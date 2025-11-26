Perché la facciata della Questura si è tinta di arancione

La Questura di Monza si è tinta di arancione per dire no alla violenza contro le donne.È successo ieri, martedì 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, quando la Questura ha aderito all’iniziativa “Orange the World”, illuminando. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Condivido con piacere questa notizia perchè non capita spesso di vedere la facciata di una casa affrescata con meravigliose scene ispirate al mondo della campagna inglese. Muriel è una signora di 94 anni che vive a Meare, un villaggio nella contea - facebook.com Vai su Facebook

Scrive “Dax è vivo, Ugo è vivo” sulla facciata della Questura di Napoli, denunciata - Stava ultimando una scritta sulla facciata principale della Questura di Napoli quando è stata bloccata da un poliziotto: per questo motivo è stata denunciata una 37enne venezuelana, che ora dovrà ... Lo riporta fanpage.it