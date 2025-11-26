Perché la facciata della Questura si è tinta di arancione

Monzatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Questura di Monza si è tinta di arancione per dire no alla violenza contro le donne.È successo ieri, martedì 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, quando la Questura ha aderito all’iniziativa “Orange the World”, illuminando. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

