Perché la Cina si è ripresa due panda dalla Francia e cosa c'entrano con la diplomazia che usa per influenzare il mondo

I panda Huan Huan e Yuan Zi tornano in Cina dalla Francia per motivi di salute. La loro partenza riapre però il dibattito sulla cosiddetta “diplomazia dei panda”, strumento di influenza globale che Pechino porta avanti ormai da decenni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

