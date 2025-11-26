Perché la cancellazione della prima discesa a Beaver Creek è un vantaggio non da poco per Dominik Paris
La Coppa del Mondo di sci alpino fa tappa in queste settimane in Nord America. Se le gare di Copper Mountain verranno disputate tranquillamente questa settimana, quelle di Beaver Creek della prossima hanno già subito un importante modifica al loro programma. A causa della mancanza di neve e per via di temperature ben più miti del solito, la FIS ha deciso di cancellare una delle due discese che dovevano disputarsi sulla Birds of Prey. Non solo è arrivata la cancellazione di una gara da parte della federazione internazionale, ma anche lo riduzione del tracciato della seconda discesa di venerdì 5 dicembre. 🔗 Leggi su Oasport.it
